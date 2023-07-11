Mehmet Şimşek'ten çok önemli açıklama! Merkez Bankası Rezervleri açıklandı!

Türkiye 2023 seçimlerinden sonra yeni bir döneme girdi. Ekonomi kadrosunda yapılan değişikliğin ardından adımlar art arda geldi. Ekonominin başına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendi kadrosunu kurarak çalışmalara başladı. Şimşek, sık sık atılan adımlar ve genel durum hakkında halkı Twitter hesabından bilgilendiriyor.

Hazine Bakanı Şimşek, bu kapsamda Merkez Bankası rezervlerinde son dönemde yaşanan artış hakkında açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, "26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir" dedi.

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Merkez Bankası Rezervleri 108.6 Milyar Dolara Çıktı

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz"

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Twtitter Paylaşımı

Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.



26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 11, 2023

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