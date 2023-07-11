Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler

Maltepe'de kentsel dönüşümde olan bir binadan karot örneği almaya gelen ekipler taşıyıcı kolonlara zarar verdi.

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Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler

Maltepe'de kentsel dönüşümde olan bir binadan karot örneği almaya gelen ekipler taşıyıcı kolonlara zarar verdi. Kolonları zarar gören binada yaşayan vatandaşlar konuya ilişkin şikayetçi oldu.

40 YILLIK BİNA SAKİNLERİ KAROT ÖRNEĞİ ALINIRKEN KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İddiaya göre, Maltepe'de depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 40 yıllık bir bina kentsel dönüşüme girdi. Yıkım işlemleri için karot örneği almaya gelen ekipler, binanın taşıyıcı kolonlarına karot alınacağı gerekçesiyle zarar verdi. Kolonlara hilti ile zarar verildiğini gören bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Ekipler, apartman sakinlerinin tepkisi üzerine kısa süre sonra binanın su ve elektriğinin de kesileceğini belirterek olay yerinden ayrıldı. Firmaya bağlı çalışan mühendis ise bina sakinlerinin kolon tepkisi üzerine 2 ay içerisinde binayı boşaltmaları gerektiğini söyleyerek tehditler savurdu. Yaşanan olay sonrası, kolonları zarar gören binada korku içerisinde yaşayan vatandaşlar konuya ilişkin şikayetçi oldu.

Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler

"Korku vermeye çalıştılar"

Konuya ilişkin konuşan bina sakini Melek Çalıkoğlu, "Binadan gelen beton delici sesiyle irkildik, dışarı çıktık. Bir baktık ki duvarları deliyorlar. Karot örneğini duvardan aldılar ancak kolonlara da zarar verdiler. Apartmandakiler bir an önce daireleri boşaltsınlar diye korku vermeye çalıştılar. Hepimiz mağduruz. Diken üstündeyiz. Müteahhit firmaya ulaşamıyoruz. Muhatap bulamıyoruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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