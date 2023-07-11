Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! Yeni oranlar açıklandı!

Bugün BIST 100 endeksi güçlü bir başlangıç yaparak önceki kapanışa göre 100,80 puan artışla yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, bankacılık sektörü en fazla kazanan sektör oldu.

NATO Görüşmeleri Olumlu Etkiledi

Dünkü görüşmelerde alınan önemli kararlar ve Türkiye, İsveç ve NATO arasındaki üçlü görüşme sonrası yapılan açıklamalar, BIST 100 endeksinin yükseliş eğilimini sürdürmesine katkı sağladı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve İsveç'in de Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyeceği belirtildi.

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ABD'de Enflasyon Baskısı Azalacak

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyon baskısının azalacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ve Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklenildiğini ifade etti. ABD'de enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirten analistler, Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına rağmen "şahin" adımlarının sona yaklaştığına dair beklentilerin güçlendiğini vurguladı.

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Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

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