Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!

Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan Bob Menendez, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına rağmen, "Biden yönetimi, Türkiye'nin komşularına (Yunanistan) karşı saldırganlığını azaltacağına dair de garanti vermeli" dedi.

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Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!

ABD-Türkiye ilişkilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, F-16 satışı konusunda olumlu mesajlar verdi.

Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile telefonda görüştü. Pentagon açıklamasında, Austin'in Türkiye'nin askeri modernleşme talebine destek verildiği ifade edildi. Türkiye-İsveç-NATO arasında varılan anlaşma sonrası, iki bakanın görüşmesinde Türkiye'nin askeri modernizasyon sürecinin desteklenmesi konusu ele alındı.

Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!

Türkiye Yunanistan'a Karşı Saldırganlığını Azaltsın

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ise Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduğunu ve Türkiye'nin komşularına (Yunanistan) karşı saldırganlık azaltacağına dair güvence alınması gerektiğini belirtti. Menendez, Biden yönetimiyle görüştüğünü ve Türkiye'nin komşularına yönelik saldırganlığına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

“Şimdi önemli olan Erdoğan’ın ülkesi ile geleceğe nasıl ilerlemek istediği. Eğer bugüne kadar olduğu yerden başka bir yön seçmek istiyorsa, bunu görmeyi dört gözle bekliyorum.”

Menendez, Erdoğan’ın dış politikada seçimlerden önceki gibi davranması ve tutumunu değiştirmemesi halinde F-16’ların satışını engellemeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye, 8 Ekim 2021’de ABD merkezli silah üreticisi Lockheed Martin‘den 40 adet F-16 ve 80’e yakın modernizasyon kiti almak için talepte bulunmuştu. Türkiye’nin bu başvurusunun altında yatan temel neden, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini farklı bir yolla modernize etmek.

Aralarında Menendez’in de olduğu hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve bölgede yaşadığı gerilimler, Yunanistan ile ilişkiler gibi nedenlerle satışa karşı çıkıyor ve belirli aralıklarla Kongre’ye ve Biden’a “Türkiye’ye F-16 satma” diyerek mektup yazıyor.

Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!

ABD'li Vekillerden Peş Peşe Açıklamalar

ABD'de diğer vekiller de Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Cumhuriyetçi lideri Jim Risch, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğinden memnuniyet duyduğunu ve NATO'nun daha güçlü bir ittifak olmasını umduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gerry Connolly ve Steve Cohen da Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vererek NATO'nun daha güçlü ve Avrupa'nın daha güvenli olacağına vurgu yaptı.

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