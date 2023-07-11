Mustafa Sandal ve Uzi sosyal medyada birbirine girdi! Sosyal medyada Uzi'ye tepki yağdı!

Ağrı konserine katılmayan rapçi Uzi'nin, konsere katılmamasıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Rapçi Uzi (Utku Yalçınkaya) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Önce halk, Uzi'ye tepki gösterdi, sonra Mustafa Sandal o açıklamaya cevap verdi.

MUSTAFA SANDAL'I ÇIKARAMAZSIN!

Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilen Uzi, ekonomi biletlerini kabul ettiğini ve asıl meselenin Mustafa Sandal’dan önce çıkmak olduğunu belirttiği bir paylaşımda bulundu.

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Uzi'nin “Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal’ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!” dedi.

30 YIL SONRA ALKIŞLANDIĞINDA KONUŞURUZ!

Sandal ise sosyal medya hesabından Uzi'ye verdiği yanıtta, şunları söyledi:

"Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet “hit” olmuş eserin olduğunda, Avrupa’da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.

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Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de…

Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim."

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