Kredi faizlerinde yükseliş sürüyor! İşte tüketici konut ve araç kredisinde son durum!

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesinin ardından bankalar, tüketici ve konut gibi kredilerin faiz oranlarını hızla artırdı. Tüketici kredilerinde faizler %5,50 seviyesine kadar yükseldi.

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Kredi faizlerinde yükseliş sürüyor! İşte tüketici konut ve araç kredisinde son durum!

Merkez Bankası, Haziran ayında 27 ay aradan sonra faiz oranlarını artırarak bir ilk gerçekleştirdi. Bu 6,5 puanlık yükseliş, ihtiyaç, konut ve otomotiv kredilerine hızla yansıdı.

Özel bankalarda bireysel kredi faizleri 70 bin lira ve üzeri miktarlarda aylık yüzde 5.50'ye kadar çıktı. Konut kredilerinde ise yüzde 4'ün üzerine çıktı. Taşıt kredilerinde ise ortalama faiz oranları yüzde 3 seviyelerinden yüzde 5'e kadar çıkıyor.

  1. Yüzde 5,50 faiz oranı ile 24 ay taksitli 90 bin TL kredi çekildiği takdirde aylık ödemesi 7,950 TL olurken toplam geri ödemesi 191 bin TL'ye çıkıyor.
  2. Konut kredisinde ise yüzde 3,99 faiz oranı ile 120 ay vadeli 1 milyon TL için aylık ödeme 40 bin 268 TL olurken toplam geri ödeme 4 milyon 841 bin TL'ye çıkıyor.
  3. 2. el Taşıt kredisinde ise yüzde 3,49 faiz oranı 36 ay vadeli ile 300 bin TL için aylık ödeme 17 bin TL olurken toplam geri ödeme 616 bin TL'ye çıkıyor.

KAMU BANKALARINDA KREDİ FAİZ ORANI!

Kamuya ait bankalarda, tüketici kredilerinde faiz oranları %2,69 düzeyinde, konut kredilerinde faiz oranları ise %2,4 seviyesine kadar geriledi. Taşıt kredilerinde ise faiz oranları %2,34 seviyesinde tutuldu.

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