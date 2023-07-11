Aydın'da feci kaza! Karayolu savaş alanına döndü!

Edinilen bilgiye göre; Denizli istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilince bariyerlere çarptı. Kazada otomobili kullanan baba ile kızı hayatını kaybederken, anne ile 3 çocukları ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN KAMYONA ÇARPTI!

Kaza yapan otomobili gören bir sürücünün ise yardım etmek için sağa çektiği 20 NB 616 plakalı kamyonuna, arkadan gelen 20 BS 861 plakalı başka bir kamyon çarptı. Adeta savaş alanına dönen karayolunda kurtarma çalışmaları devam ederken, güvenlik gerekçesi ile yolda trafik kontrollü olarak veriliyor.

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