Araç sahipleri dikkat! Yarın akaryakıta zam geliyor! İşte zam oranları!

KDV'nin yüzde 18'ten yüzde 20'ye çıkarılmasıyla birlikte benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş ve oto gazda (LPG) 15 kuruş zam yapıldı. Bu zammın ardından 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olması beklenmiyor. Şu anda İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 lira iken benzinin litresi ortalama 26.65 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 78.12 dolardan işlem görüyor.

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