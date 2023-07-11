Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar Git Gide Tırmanıyor

Bugün Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege’de kuvvetli bir rüzgar var. Rüzgara rağmen bugün iki bölge oldukça güneşli olacak ve sıcaklık tırmanmaya başlayacak. Haftanın en yüksek sıcaklıkları ise önümüzdeki iki gün olan Çarşamba ve Perşembe günü ölçülecek.

Marmara ve Ege’nin yanı sıra Akdeniz ve İç Anadolu’da da bol güneş var. Akdeniz’de ise sıcaklık 40 dereceyi geçerken Doğu Karadeniz’de yine yağış var.

Orta Karadeniz ise Doğu Karadeniz’e oranla oldukça sıcak ve 30 dereceyi görecek. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde termometreler 30 dereceleri gösterirken güneyde 40 dereceye yakın sıcaklıklar görülecek.

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Bazı İllerde Beklenen Hava Durumuyla Günün En Yüksek Sıcaklıkları İse Şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

“10.00-16.00 Arası Dışarı Çıkmayın”

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulmasının her zaman mümkün olmadığı vurgulanarak, “Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon),kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının D vitamini sentezi gibi olumlu etkilerinin yanında zararlı etkileri de oldukça fazladır. Maruz kalınan UV radyasyonun en yüksek düzeyde olduğu 10.00-16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar ise şöyle açıklandı:

“Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, dört yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler, sokak çocukları ve evsizler. Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur.”

Güneş Çarpmasına Dikkat

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, sıcak yaz aylarının gelmesi ile çocuklar için bazı tehlikelerin ileri geldiğini, bunların en başında da güneş çarpmasının bulunduğunu belirtti. Güneş çarpmasının dış ortam sıcaklığına maruz kalmakla veya sıcak havada ağır egzersiz yapmakla oluşabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, yaz mevsiminin sıcak ve kuru olması nedeniyle, hava sıcaklıklarının gölgede bile fazla olduğuna söyleyerek dikkat edilmesi konusunda uyardı.