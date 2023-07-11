Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Türkiye'de bir süredir devam etmekte olan serin hava yerini yeniden sıcak havalara bırakıyor. Bugün hava nasıl olacak, havalar ne zaman serinleyecek sorularının cevaplarını arayan vatandaşlar, Meteoroloji'den gelecek güzel haberlere gözlerini çevirdi. İşte 11 Temmuz hava durumu...

YAYINLAMA
Google News
Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Sıcaklıklar Git Gide Tırmanıyor

Bugün Marmara’nın Karadeniz kıyıları ve Kuzey Ege’de kuvvetli bir rüzgar var. Rüzgara rağmen bugün iki bölge oldukça güneşli olacak ve sıcaklık tırmanmaya başlayacak. Haftanın en yüksek sıcaklıkları ise önümüzdeki iki gün olan Çarşamba ve Perşembe günü ölçülecek.

Marmara ve Ege’nin yanı sıra Akdeniz ve İç Anadolu’da da bol güneş var. Akdeniz’de ise sıcaklık 40 dereceyi geçerken Doğu Karadeniz’de yine yağış var.

Orta Karadeniz ise Doğu Karadeniz’e oranla oldukça sıcak ve 30 dereceyi görecek. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde termometreler 30 dereceleri gösterirken güneyde 40 dereceye yakın sıcaklıklar görülecek.

Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Bazı İllerde Beklenen Hava Durumuyla Günün En Yüksek Sıcaklıkları İse Şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

“10.00-16.00 Arası Dışarı Çıkmayın”

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulmasının her zaman mümkün olmadığı vurgulanarak, “Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon),kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının D vitamini sentezi gibi olumlu etkilerinin yanında zararlı etkileri de oldukça fazladır. Maruz kalınan UV radyasyonun en yüksek düzeyde olduğu 10.00-16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.
Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar ise şöyle açıklandı:

“Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, dört yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler, sokak çocukları ve evsizler. Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur.”

Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda

Güneş Çarpmasına Dikkat

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, sıcak yaz aylarının gelmesi ile çocuklar için bazı tehlikelerin ileri geldiğini, bunların en başında da güneş çarpmasının bulunduğunu belirtti. Güneş çarpmasının dış ortam sıcaklığına maruz kalmakla veya sıcak havada ağır egzersiz yapmakla oluşabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Burçin Şanlıdağ, yaz mevsiminin sıcak ve kuru olması nedeniyle, hava sıcaklıklarının gölgede bile fazla olduğuna söyleyerek dikkat edilmesi konusunda uyardı.

İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı! Yaralandı!İzmir’de AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı! Yaralandı!

Tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti! Şişe fırlattığı görüntüler ile ünlü olmuştu!Tekelci Ahmet abi hayatını kaybetti! Şişe fırlattığı görüntüler ile ünlü olmuştu!

Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!

Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!

Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!

Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!

Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!

İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!

Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!Kahramanmaraşlı şehit Hasan Taş! Son yolculuğuna uğurlandı!

NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!NATO Genel Sekreteri'nden destek mesajı! Erdoğan şart koşmuştu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ithalatını düşürüyor! Yeni keşifler ilk meyvelerini vermeye başladı!
Türkiye ithalatını düşürüyor! Yeni keşifler ilk meyvelerini vermeye başladı!
İstanbul'un sivrisinek sorununun sebebi Bill Gates mi? Sivrisineklerle deney yapıyor!
İstanbul'un sivrisinek sorununun sebebi Bill Gates mi? Sivrisineklerle deney yapıyor!
Suriye yönetiminden Ümit Özdağ'a veto!
Suriye yönetiminden Ümit Özdağ'a veto!
İkinci el araçlar için 15 Temmuz'a dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ödeyecek
İkinci el araçlar için 15 Temmuz'a dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ödeyecek
Son Haberler
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda
Ülke Geneli 11 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Bunaltıcı sıcaklar kapıda
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Bakan Uraloğlu duyurdu! Bolu Dağı Tüneli Ankara İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Bolu Dağı Tüneli Ankara İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı
İzmir’de vahşet: Köpeği tekmeleyerek öldürdü, Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
İzmir’de vahşet: Köpeği tekmeleyerek öldürdü, Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi, karar onay için TBMM'ye sunulacak
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi, karar onay için TBMM'ye sunulacak
Çok Okunanlar
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İkinci el araçlar için 15 Temmuz'a dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ödeyecek
İkinci el araçlar için 15 Temmuz'a dikkat! Bunu yapanlar 300 bin TL ödeyecek
Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!
Erdoğan'ın AB restine Almanya'dan cevap geldi! Avrupa Birliği kapıları açsın İsveç NATO'ya girsin demişti!
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
İzmir’in iki ilçesinde aynı anda orman yangını! Vatandaşlar tahliye ediliyor!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!