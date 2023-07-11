Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

11 Temmuz, Srebrenitsa Katliamı'nın yıldönümü olarak anılıyor. Bu tarih, Bosna Savaşı sırasında yaşanan en karanlık ve acı dolu olaylardan biri olan Srebrenitsa Katliamı'nı anmak için her yıl dünya genelinde saygıyla anılıyor.

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Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

11 Temmuz, Srebrenitsa Katliamı'nın yıldönümü olarak anılıyor. Bu tarih, Bosna Savaşı sırasında yaşanan en karanlık ve acı dolu olaylardan biri olan Srebrenitsa Katliamı'nı anmak için her yıl dünya genelinde saygıyla anılıyor. Bu yıl da, 1995 yılında Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımın 28. yıldönümü düzenlenen anma törenleriyle hatırlanıyor.

Srebrenitsa, Bosna-Hersek'in doğusunda, Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmiş bir kasabaydı. Ancak, 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp güçleri tarafından ele geçirildi ve binlerce Boşnak erkek ve çocuk, acımasızca öldürüldü. Bu soykırım, tarih boyunca yaşanan en büyük Avrupa katliamlarından biri olarak kaydedildi.

Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

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Srebrenitsa Katliamı sırasında 8.000'den fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ise toplama kamplarına sürüldü ve insanlık dışı şartlar altında tecavüze ve işkenceye maruz kaldı. Bu trajik olay, dünya kamuoyunda büyük bir dehşet ve öfke uyandırdı ve soykırım kavramının yeniden tartışılmasına neden oldu.

Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

Kemik Kalıntıları Çıkartılmaya Devam Ediyor: 30 Katliam Kurbanı Daha Belirlendi

Katliamın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen yüzlerce kurbanın cesedi hala bulunamazken, binlerce soykırım kurbanına ait kemik kalıntıları ise açılan 81 toplu mezardan çıkartıldı.

İnsanlık dramının 11 Temmuz'daki 28'inci yılında düzenlenecek anma ve cenaze töreni kapsamında kimliği belirlenen 30 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

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Bugün, Srebrenitsa'da gerçekleştirilen anma törenleri, kurbanları anmak ve bu korkunç olayı hatırlatmak amacıyla düzenleniyor. Binlerce kişi, hayatını kaybedenlerin toplu mezarlarına çiçekler bırakarak onları anıyor. Anma törenlerine katılanların gözlerinde hala acı ve hüzün yansıyor. Kayıp olan yakınlarını bulmak için çabalayan aileler, her yıl bu tarihde umut ve adalet arayışlarını dile getiriyor.

Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının isimleri şöyle:

"Esad Dzanic, Bekir Music, Sakib Garaljevic, Himzo Mujic, Hasib Ibrahimovic, Redjo Jahic, Rifet Tabakovic, Idriz Mehinovc, Mujo Esmic, Saban Ibric, Senid Hodzic, Semir Djozic, Sabid Ibrahimovic, Mehmed Gerovic, Nisad Selimovic, Halil Avdic, Hasan Smajlovic, Esed Klempic, Sabahudin Selimovic, Husein Zukic, Elvir Salcinovic, Dzemail Alic, Mustafa Mekanic, Ahmedin Halilovic, Zuhdija Lemes, Hasib Mujanovic, Vejsil Mujanovic, Ekber Ridjic, Mevlid Aljic ve Nezir Muminovic."

Srebrenitsa Katliamı, insanlığın karanlık yüzünü ve toplumsal barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu trajedinin yıldönümü, uluslararası topluma, benzer vahşetlerin bir daha asla yaşanmaması için daha fazla çaba gösterme çağrısı yapıyor. Adalet, barış ve hoşgörü ilkeleri, bu acı olayın yaşandığı yerde ve dünya genelinde daha da güçlenmeli.

Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

Srebrenitsa Katliamı'nın yıldönümü, insanlığın ortak vicdanını sarsan bir hatırlatma olmaya devam ediyor. Dünya, bu tür korkunç olayları unutmamalı ve tarih boyunca yaşanan acıları hatırlayarak gelecekte benzer felaketlerin önüne geçmelidir. Srebrenitsa'da kaybedilen canların anısına saygıyla eğiliyoruz ve bir daha böyle trajedilerin yaşanmamasını umut ediyoruz.

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