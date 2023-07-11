Ersan Şen gündem olan açıklamalara yer verdi! 'Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor'

Ceza hukukçusu Ersan Şen, "İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti var şu anda Türkiye'de. Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor, o kadar dünyanın dışında." dedi.

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Ersan Şen gündem olan açıklamalara yer verdi! 'Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor'

eleştirilerinin dozunu artıran ceza hukukçusu Ersan Şen de Sözcü TV'de bazı açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın En Başarısız Muhalefeti Var Şu Anda Türkiye'de"

Dünyanın en başarısız muhalefetinin Türkiye'de olduğunu belirten Şen şöyle konuştu:

"İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti var şu anda Türkiye'de, yazıklar olsun. En başarısız muhalefet. Çıksınlar desinler biz başarılıyız diye. Hangi başarıdan bahsediyorsun. TBMM'de 400 milletvekili kaybettin ya. Şu anda anayasa değiştirebilirler. Sağ muhafazakar kesim, halkın oyuna ihtiyaç duymadan anayasa değiştirebilir, geç de önüne göreyim. Göreceğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun boyunun ölçüsünü."

Ersan Şen gündem olan açıklamalara yer verdi! 'Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor'

"Kılıçdaroğlu o kadar dünyanın dışında ki, seçimi kazandığını zannediyor"

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa değişikliğini getirecekler masaya, engellesin de göreyim bakalım. Ondan sonra artık Ankara'dan İstanbul'a değil, İstanbul'dan Ankara'ya yürür. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde üstün başarı aldıklarını ilan ettiler. Dedim ki herhalde yarı yarıya cumhurbaşkanlığı yapacaklar. Eşbaşkanlık yani, var ya öyle siyasi partiler. Dedim herhalde bir kısmını Sayın Kılıçdaroğlu, bir kısmını da Sayın Erdoğan yapacak. Sonra öğrendik ki meğer seçimi kaybetmiş. O kendini kazandı zannediyor, o kadar dünyanın dışında."

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