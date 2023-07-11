MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Biz Millete Bakarız Biz Devlete Bakarız"

"CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış. Bizi ne ilgilendirir? Yüzde bir alamayan partiler TBMM'de grup kurmuş. Bizimle ne alakası var? Biz, millete bakarız. Biz, devlete bakarız."

"Hiçbir Vatandaşını Enflasyona Ezdirmeme Gayesi Taşıyan Bir İktidar Görev Başında"

"Hiçbir vatandaşını enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görev başında. Biz de bu iktidarın yanındayız. Memur ve emeklilere yapılacak zamların destekçisiyiz. Ekonomik şartlar iyileştikçe, toparlanma gerçekleştikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacak. MHP işçinin, emeklinin, memurun, esnafın, sanayicinin, çiftçinin arkasındadır.



İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?



Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir." Haberin Devamı

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Siyasal Ve Ekonomik İstikrarın Güvencesidir"

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında göreve başlayan ikinci dönem kabinesi, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz, çünkü Türkiyemizi seviyoruz."

"Türkiye, Dayatmaları Sineye Çekecek Kabile Devlet Değildir"

"Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devlet değildir. NATO'nun açık kapı politikasının maksat ve maiyeti de milli bekamızdan, egemenlik haklarımızdan daha mühim olamayacaktır.



İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stokholm aynısıdır. İsveç yönetimi politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz.." Haberin Devamı

"Bizim İçin PKK Neyse Fetö De Odur"

"Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir."

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