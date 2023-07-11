MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu."CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış. Bizi ne ilgilendirir? Yüzde bir alamayan partiler TBMM'de grup kurmuş. Bizimle ne alakası var? Biz, millete bakarız. Biz, devlete bakarız."

YAYINLAMA
Google News
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Biz Millete Bakarız Biz Devlete Bakarız"

"CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış. Bizi ne ilgilendirir? Yüzde bir alamayan partiler TBMM'de grup kurmuş. Bizimle ne alakası var? Biz, millete bakarız. Biz, devlete bakarız."

MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

"Hiçbir Vatandaşını Enflasyona Ezdirmeme Gayesi Taşıyan Bir İktidar Görev Başında"

"Hiçbir vatandaşını enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görev başında. Biz de bu iktidarın yanındayız. Memur ve emeklilere yapılacak zamların destekçisiyiz. Ekonomik şartlar iyileştikçe, toparlanma gerçekleştikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yüksek düzeylere ulaşacak. MHP işçinin, emeklinin, memurun, esnafın, sanayicinin, çiftçinin arkasındadır.

İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?

Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir."

MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Siyasal Ve Ekonomik İstikrarın Güvencesidir"

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında göreve başlayan ikinci dönem kabinesi, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz, çünkü Türkiyemizi seviyoruz."

MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

"Türkiye, Dayatmaları Sineye Çekecek Kabile Devlet Değildir"

"Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devlet değildir. NATO'nun açık kapı politikasının maksat ve maiyeti de milli bekamızdan, egemenlik haklarımızdan daha mühim olamayacaktır.

İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stokholm aynısıdır. İsveç yönetimi politikalarından dönüş yaparsa bir şey diyemeyiz.."

MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

"Bizim İçin PKK Neyse Fetö De Odur"

"Hala FETÖ'nün kripto damarının dip dalga içinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen duymayan kalmadı. Bizim için PKK neyse FETÖ de odur. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. Devlet kurtarılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiştir."

Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! Yeni oranlar açıklandı!Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! Yeni oranlar açıklandı!

Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!

Ankara'da FETÖ operasyonu! 10'larca gözaltı!Ankara'da FETÖ operasyonu! 10'larca gözaltı!

Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanacak! 69 yaşında hayata veda etti!Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanacak! 69 yaşında hayata veda etti!

İstanbul'un sivrisinek sorununun sebebi Bill Gates mi? Sivrisineklerle deney yapıyor!İstanbul'un sivrisinek sorununun sebebi Bill Gates mi? Sivrisineklerle deney yapıyor!

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Van'da feci kaza ! Askeri araçla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Van'da feci kaza ! Askeri araçla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kılıçdaroğlu tek adam! CHP'deki değişim tartışmalarına Müjde Ar'da katıldı!
Kılıçdaroğlu tek adam! CHP'deki değişim tartışmalarına Müjde Ar'da katıldı!
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Son Haberler
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Çok Okunanlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!
Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!