Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!

Memur ve emeklilerin zamlı temmuz ayı maaş ve aylıkları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Zamlarla ilgili düzenleme emekli milletvekillerini de yakından ilgilendiriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan torba yasa görüşmeleri sonrası verilen önerge ile emekli milletvekillerinin maaşlarında artış yapılacak.

Yüzde 17,55 olan emekli milletvekillerinin maaş zammının yüzde 25 artabilmesi için torba yasa teklifine özel bir hüküm konuldu.

Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan aylıklarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkacak.

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Önergenin genel gerekçesi şöyle açıklandı:

“Maddeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43’üncü maddesine istinaden emekli aylığı alanların emekli aylıklarının 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan emekli memurlar ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda yapılacak yüzde 25 oranındaki artışa paralel olarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.”

Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!

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