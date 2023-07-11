Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!

MHP Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamayla emeklilere müjde verdi. "Emeklilerimizi yapılan yüzde 25 maaş zammı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Emeklilerimizi yapılan yüzde 25 maaş zammı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 binlik artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir."

SEYYANEN ARTIŞ, KÖK ÜCRETE YANSITILMALI

"1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır."

MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuşuyor! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuşuyor! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!

Mustafa Sandal ve Uzi sosyal medyada birbirine girdi! Sosyal medyada Uzi'ye tepki yağdı!Mustafa Sandal ve Uzi sosyal medyada birbirine girdi! Sosyal medyada Uzi'ye tepki yağdı!

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! Yeni oranlar açıklandı!Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor! Yeni oranlar açıklandı!

Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!Türkiye'nin F-16 almasının karşı çıkan Menendez'den flaş açıklamalar! Türkiye karşıtlığı ile biliniyor!

Kredi faizlerinde yükseliş sürüyor! İşte tüketici konut ve araç kredisinde son durum!Kredi faizlerinde yükseliş sürüyor! İşte tüketici konut ve araç kredisinde son durum!

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Van'da feci kaza ! Askeri araçla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Van'da feci kaza ! Askeri araçla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kılıçdaroğlu tek adam! CHP'deki değişim tartışmalarına Müjde Ar'da katıldı!
Kılıçdaroğlu tek adam! CHP'deki değişim tartışmalarına Müjde Ar'da katıldı!
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Son Haberler
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!
Çok Okunanlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!
Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!