Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!

Düzce'de sel felaketinden etkilenen yerlerin temizlenme çalışmaları devam ediyor. Suların çekildiği yerlerdeki esnafın yaptığı temizlik çalışmalarına Jandarma Asayiş Komando bölüğü de katıldı.

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Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!

Karadeniz kıyı bölgeleri sel felaketiyle mücadele ediyor. Normal mevsim değerlerinin üzerinde gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucunda birçok şehir sel baskınlarıyla karşı karşıya kaldı. Ana yollar ve sokaklar suyla doldu ve birçok işletme su altında kaldı.

Düzce'de yoğun yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması nedeniyle Galericiler sitesi ve Sanayi Sitesi selin etkisi altında kaldı. Taşkın çayın neden olduğu hasar, sular çekildikten sonra ortaya çıktı.

MEHMETÇİK YARDIMA KOŞTU!

Suların çekildiği alanda, bölgede konuşlu bulunan Jandarma Asayiş Komando bölüğü de çalışmalara katıldı.

Mehmetçik, suların çekildiği bölgelere ulaşarak ellerindeki kazma ve kürek gibi araçları kullanarak yardım etmek için koştu.

Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu!

İşletmesinde askerlerin temizlik çalışmasına destek verdiğini belirten Ferda Sevimli yaptığı açıklamada:

"Gece saatlerinde dükkana geldim. 2-3 dakika sürmedi bir anda dükkanın içi sular altında kaldı. İçerideki cihazlarım komple zarar gördü. Askerlerimiz geldi bizlere yardım ediyorlar sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Büyük bir afet oldu. Devletimiz var olsun" dedi.

Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu!

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