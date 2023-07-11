Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifdaeleri kullandı:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

EMİNE ERDOĞAN'DA ANDI!

Emine Erdoğan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Dilerim ki, Dünya bir daha asla böyle bir insanlık ayıbına sahne olmasın.' dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, "28 yıl önce Srebrenitsa’dan yükselen feryatlar, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor. Yüreklere acı, tarihe kara bir leke olarak kazınan soykırımda hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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