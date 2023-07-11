17 yaşındaki işçinin feci sonu! Demir bağlarken elektrik akımına kapıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Emirhan Türker (17), demir bağladığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İNŞAAT İŞÇİSİNİN CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Yaralı işçi, arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emirhan Türker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı olan Türker'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatın olduğu bölgede inceleme başlattı.
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KAYNAK: İHA