BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!

Özel bir gazete olan The Sun'ın haberine göre, ünlü bir BBC sunucusuyla bu genç arasındaki iletişim, genç 17 yaşındayken başlamış. Genç adamın annesi, BBC sunucusundan gelen banka ekstrelerini gösterdiği iddia ediliyor.

Haberde belirtildiğine göre, BBC çalışanı, çocuğun uygunsuz fotoğrafları karşılığında bu parayı verdi.

İddialar arasında, ünlü sunucu hakkında birçok şikayet olmasına rağmen, BBC yönetiminin konuya müdahale etmediği de yer alıyor.

İddiaların ardından İngiliz yayıncı kuruluşu, çalışanın görevinden uzaklaştırıldığını ve olayın hızla soruşturulduğunu açıkladı.

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İngiliz polisi, iddialarla ilgili olarak BBC yönetimiyle iletişime geçildiğini ve soruşturma için ek bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ünlü sunucu ise avukatı aracılığıyla iddiaları reddetti ve The Sun gazetesinin haberinin "hiçbir gerçeklik payı olmadığını" ifade etti.

İngiltere yasalarına göre, 18 yaşın altındakilerin uygunsuz görüntülerini paylaşmak yasaktır. Bu tür görüntüleri paylaşanlar 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

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