BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!

BBC, bir taciz skandalıyla karşı karşıya kalmış durumda. İsminin açıklanmadığı bir BBC çalışanı, 18 yaşından küçük bir gençten uygunsuz görüntüler satın aldığı iddiaları gündeme geldi.

YAYINLAMA
Google News
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!

Özel bir gazete olan The Sun'ın haberine göre, ünlü bir BBC sunucusuyla bu genç arasındaki iletişim, genç 17 yaşındayken başlamış. Genç adamın annesi, BBC sunucusundan gelen banka ekstrelerini gösterdiği iddia ediliyor.

Haberde belirtildiğine göre, BBC çalışanı, çocuğun uygunsuz fotoğrafları karşılığında bu parayı verdi.

İddialar arasında, ünlü sunucu hakkında birçok şikayet olmasına rağmen, BBC yönetiminin konuya müdahale etmediği de yer alıyor.

İddiaların ardından İngiliz yayıncı kuruluşu, çalışanın görevinden uzaklaştırıldığını ve olayın hızla soruşturulduğunu açıkladı.

İngiliz polisi, iddialarla ilgili olarak BBC yönetimiyle iletişime geçildiğini ve soruşturma için ek bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ünlü sunucu ise avukatı aracılığıyla iddiaları reddetti ve The Sun gazetesinin haberinin "hiçbir gerçeklik payı olmadığını" ifade etti.

İngiltere yasalarına göre, 18 yaşın altındakilerin uygunsuz görüntülerini paylaşmak yasaktır. Bu tür görüntüleri paylaşanlar 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!

Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdilerMaltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler

Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala TazeSrebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan Srebrenista mesajı! "İnsanlık tarihinin kara lekesi!"

Ersan Şen gündem olan açıklamalara yer verdi! 'Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor'Ersan Şen gündem olan açıklamalara yer verdi! 'Kılıçdaroğlu seçimi kazandığını zannediyor'

Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!Emekli vekillerin maaşlarına zam yapıldı! Torba yasaya eklendi!

Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!

MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!

Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!Mehmetçik selden etkilenen bölgeye yardıma koştu! Bölge esnafının takdirini topladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
Son Haberler
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!
Hollanda'da hükümet düştü! Göç Politikasında anlaşamadılar!
Çok Okunanlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
İlişkileriniz Uzun Sürmüyor Dimi? Nedeni İşte Bundan! Tek Tek Tespit Edildi
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ülkesindeki göç anlaşmazlıkları nedeniyle istifa etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Çin'den "ayrışma" gibi bir arayışta olmadığını açıkladı
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!