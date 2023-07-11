Telefonuna bulaşan virüs hayatını kararttı! Hesabını boşalttılar!

Bursa'da aracını satıp model yükseltmek için aldığı parayı banka hesabına yatıran adam akıllı telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu.

YAYINLAMA
Google News
Telefonuna bulaşan virüs hayatını kararttı! Hesabını boşalttılar!

Banka Hesaplarına Sızdılar

Bursa'da aracını satıp model yükseltmek için aldığı parayı banka hesabına yatıran adam akıllı telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu. Banka hesaplarına sızan dolandırıcılar, hesabındaki 150 bin lirayı çekip üzerine 28 ayrı işlemle 150 bin lira da kredi çektiler. Araç alacağım derken, evine haciz gelen mağdur adam, oğluna latife yaparak, "Oğlum soğuk su ver, ne araba ne de para geldi" diye konuştu

Telefonuna bulaşan virüs hayatını kararttı! Hesabını boşalttılar!

28 Ayrı İşlemle 150 Bin Lirası Çalındı

Merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde oturan iki çocuk babası Kasım Özkan, uzun yıllardır çalıştığı demir yolu işçiliğinden biriktirdiği parayla aldığı aracın satışını gerçekleştirdi. Satıştan aldığı 150 bin lirayı banka hesabına yatırarak yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı. Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini gördü. Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcılar toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etti. 2 öğrenci okutan 47 yaşındaki baba, ilk şoku atlatamadan, bu kez de evine gelen hacizle karşılaştı.

Telefonuna bulaşan virüs hayatını kararttı! Hesabını boşalttılar!

"Soğuk Su Getir, Ne Araba Geldi, Ne Para"

Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği sonucu almayınca soluğu savcılıkta aldı. Yetkililerden yardım isteyen mağdur baba, hem bankadan şikayetçi oldu, hem de şüphelilerin bulunması için talepte bulundu. Tüm hayalleri suya düşen Özkan, başına gelen talihsizlikler üzerine oğluna ; "Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para" diyerek su içti.

Telefonuna bulaşan virüs hayatını kararttı! Hesabını boşalttılar!

"Benim Onayım Olmadan Hem Para Çekiliyor Hem De Haciz Gönderiliyor"

Her seferinde dolandırılan Özkan, "Her araç aldığımda başıma çeşitli dolandırıcılık geldi. Bir seferinde araç alacağımız kişiye güvendik kaparo verdik, diğerinde "kiralayalım" dedik para verdik. Ne para geldi ne araba. Ama canımızı en çok yakan bu son olay oldu. Bir süre önce otomobilimi model yükseltmek için 150 bin liraya sattım.

Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm. 28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapılmış. Bankayla konuştum. Kendileri bana "git şikayetçi ol" dedi.

Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Ben de durumu savcılığa bildirdim. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum. 2 öğrenci okutuyorum. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"

Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!

Başkan Altay: 'Konya için çok güzel işler yaparak Türkiye’ye örnek bir birliktelik sergiliyoruz'Başkan Altay: 'Konya için çok güzel işler yaparak Türkiye’ye örnek bir birliktelik sergiliyoruz'

Düzce'de metrekareye Yaklaşık 260 Kilogram yağış düştü! Köy suya gömüldü!Düzce'de metrekareye Yaklaşık 260 Kilogram yağış düştü! Köy suya gömüldü!

Kemal Kılıçdaroğlu yine Demirtaş dedi! Türkiye'nin NATO sürecini değerlendirdi!Kemal Kılıçdaroğlu yine Demirtaş dedi! Türkiye'nin NATO sürecini değerlendirdi!

Ukrayna'ya yardımlar gitmeye devam ediyor! Amerika'nın ardından Almanya ve Fransa'da yeni destek paketi açıkladı!Ukrayna'ya yardımlar gitmeye devam ediyor! Amerika'nın ardından Almanya ve Fransa'da yeni destek paketi açıkladı!

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!
Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO aile fotoğrafı çekimine katıldı! NATO Liderleri tek karede!
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO aile fotoğrafı çekimine katıldı! NATO Liderleri tek karede!
Engeller sınır tanımadı! Kastamonulu sporcular şampiyonadan derecelerle döndü!
Engeller sınır tanımadı! Kastamonulu sporcular şampiyonadan derecelerle döndü!
Son Haberler
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir kişi daha katıldı! "95 yılında kaçırdılar!"
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir kişi daha katıldı! "95 yılında kaçırdılar!"
Telefonuna bulaşan virüs hayatını kararttı! Hesabını boşalttılar!
Telefonuna bulaşan virüs hayatını kararttı! Hesabını boşalttılar!
Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"
Arda Turan, Arda Güler açıklaması: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli, onun için çok güzel dualar edeceğiz"
Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!
Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!
Düzce'de metrekareye Yaklaşık 260 Kilogram yağış düştü! Köy suya gömüldü!
Düzce'de metrekareye Yaklaşık 260 Kilogram yağış düştü! Köy suya gömüldü!
Kemal Kılıçdaroğlu yine Demirtaş dedi! Türkiye'nin NATO sürecini değerlendirdi!
Kemal Kılıçdaroğlu yine Demirtaş dedi! Türkiye'nin NATO sürecini değerlendirdi!
Çok Okunanlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!
Tehlikeli metruk binalar endişhe yaratıyor
Tehlikeli metruk binalar endişhe yaratıyor
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması