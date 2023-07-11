Ukrayna'ya yardımlar gitmeye devam ediyor! Amerika'nın ardından Almanya ve Fransa'da yeni destek paketi açıkladı!

NATO Zirvesi için Vilnius'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO'ya katılım anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Macron ayrıca, Finlandiya'nın NATO üyesi olarak toplantıda yer almasından da memnun olduklarını belirtti.

Fransa'nın Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından beri NATO'nun Doğu cephesinde askeri varlığını güçlendirdiğini vurgulayan Macron, Romanya'da 1000 Fransız askeri ve Estonya'da 300 Fransız askeri bulunduğunu aktardı.

Macron, Ukrayna'ya yüksek tahrip gücüne sahip uzun menzilli yeni füzelerin gönderileceğini açıkladı.

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Ayrıca, Macron, Ukrayna'ya ek silah ve askeri teçhizat gönderileceğini ve Rusya'nın bu savaşı kazanmaması gerektiğini belirtti.

Ulusal medyaya göre, Fransa SCALP tipi füzeleri Ukrayna'ya gönderecek.

ALMANYA'DAN 700 MİLYON EURO!

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı açıklamada, 700 milyon euro değerinde yeni bir destek paketi hazırladıklarını belirterek "Bugün Vilnius'ta Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna'yı desteklemek için başka bir paket oluşturabildiğimiz için çok mutluyum. Paket, Ukrayna'nın önceliklerine hizmet edecek. Hava savunması, tanklar, toplar. Paket yaklaşık 700 milyon euro değerinde. Bunu yaparak Ukrayna'nın sürdürülebilirliğini güçlendirmeye önemli bir katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

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Almanya'nın yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya 2 adet Patriot Hava Savunma Sistemi bataryası, 40 adet Marder zırhlı muharebe aracı, 25 adet Leopard 1 muharebe tankı, 5 adet kurtarma tankı, 25 bin adet mermi, kapsamlı keşif ve insansız hava aracı savunma paketi ile bir Luna insansız hava aracı sistemi ve bir sahra hastanesi için alt bileşenlerinin gönderilmesi planlanlıyor.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un bugün NATO Zirvesi'nin başlangıcında bu destek paketini resmi olarak duyurması bekleniyor.

Almanya, bugüne kadar Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar euro değerinde silah sevkiyatına onay verdi.

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