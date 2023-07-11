Hatay’da hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakayı ele verdi!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.
POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YAKAYI ELE VERDİLER
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallede farklı tarihlerde meydana gelen konut dokunulmazlığının ihlali ve evden hırsızlık olayının şüphelisi olarak E.T. ile G.L. 2 kadını tespit etti. 2 şüpheli polisin yaptığı çalışmada aynı mahallede gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Mehmet Şimşek'ten çok önemli açıklama! Merkez Bankası Rezervleri açıklandı!
17 yaşındaki işçinin feci sonu! Demir bağlarken elektrik akımına kapıldı
Van'da feci kaza ! Askeri araçla otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kılıçdaroğlu tek adam! CHP'deki değişim tartışmalarına Müjde Ar'da katıldı!
NATO Liderler Zirvesi başladı! Devlet Başkanları toplandı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Maltepe’de karot örneği binayı riske soktu! Taşıyıcı kolonlara zarar verdiler
Srebrenitsa Katliamının Yıldönümü! Acıların İzleri Hala Taze
KAYNAK: İHA