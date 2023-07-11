Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Koç, son yolculuğuna uğurlandı.

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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!

Kıbrıs gazisi 70 yaşındaki Mustafa Koç, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!

Koç'un al bayrağa sarılı tabutu, düzenlenen askeri tören ile Hacılar Ulu Camii'ne getirildi.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!

Koç'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!

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