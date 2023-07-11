Karikatürlerle “Süleyman Demirel "sergisi sanat severleri bekliyor

Kepez Belediyesi'nin kültür sanat adasına dönüştürdüğü Dokumapark'ta, sanatseverlerin hizmetine sunduğu Modern Sanatlar Galerisi, Karikatürlerle "Süleyman Demirel" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide en eskisi 1976, en yenisi ise 1991 tarihli olan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 22 karikatürü yer alıyor.

SÜLEYMAN DEMİREL'İN RENKLİ KİŞİLİĞİ KARİKATÜRLERE YANSIDI

Dokumapark'taki Modern Sanatlar Galerisi, Türk siyasetine derin bir mizah yüklemesini başarmış ve böylece siyaseti biraz daha sevimli hale getirmiş 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Karikatür Sergisi sanatseverle buluşuyor. Bir döneme damgasını vuran Türkiye Cumhuriyeti 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in renkli kişiliği karikatürlere yansıdı. Türk siyasal yaşamında kırk yılı aşkın uzun bir süre politik mücadelede etkin bir yer alan ve her zaman çizerlere konu olan Demirel'in o günlerde yayınlanmış karikatürlerinden oluşan sergiyi ziyaretçilerini bekliyor.

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"679 şifresi"

Sergi alanında birbirinden özel olan çizimler arasında "679" numaralı şifreli karikatür gözlerden kaçmıyor. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 50 yıllık siyasi yolculuğunun özetlendiği "679" karikatürü, 6 defa gitmesini 7 defa gelmesini ve 9. Cumhurbaşkanı Demirel" anlamını taşıyor.

"Sanatseverleri bekliyor"

Modern Sanatlar Galerisi, Pazartesi günleri hariç hafta içi 09.30-18.00, hafta sonu ise 09.30-19.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlıyor. Kepez Belediyesi'nin kültür sanat adasına dönüştürdüğü DokumaPark'ta, sanatseverlerin hizmetine açılan Modern Sanatlar Galerisi, farklı konseptlerde açılan sergilere tüm sanatseverleri bekliyor.

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