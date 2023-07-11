Tehlikeli metruk binalar endişhe yaratıyor

Osmangazi Belediye eski meclis üyesi Cemil Aydın, Tayakadın Mahallesinde bulunan metruk binaların tehlike arz ettiğini söyledi.

'METRUK BİNALAR YIKILMA VE YANGIN TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Tayakadın Mahallesi, Tayakadın Camii ve Ördekli Kültür Merkezi civarındaki metruk binaların temizlenmesi uzun zamandır Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından hassasiyetle yerine getirildiğini ifade eden eski meclis üyesi Cemil Aydın, ancak geriye kalan bazı binaların ise tehlike arz ettiğini söyledi. Aydın, "Bölgenin önemli bir bölümünde tehlike arz eden binaların yıkılmasından sonra geride kalan yapılarda yangın tehlikesi başta olmak üzere bir çok yönden sıkıntı yaşanmaktadır. Tarihi Tayakadın Cami ve Ördekli Kültür Merkezinin çevre güvenliği ve temizliği başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşlarımızın tedirginliğine son vermek hedefiyle kalan metruk binaların yıkılması aciliyet arz etmektedir" dedi.

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