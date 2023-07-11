Kırmızı ışıkta geçen tır dehşet yaşattı! Otomobili böyle biçti

Eskişehir'de bir tırın, otomobile çarparak üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
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Kaza, Eskişehir-Konya kara yolu Çifteler ilçesi Mandıra kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir tır, kavşakta otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır, otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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KAYNAK: İHA