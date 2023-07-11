Uzmanlar Uyardı! Kesinlikle Bunları Yapmanız Gerekiyor! Yapmayan Tehlikede

Nasıl Bir Toprağa DikilirHafif killi ve yoğun gübre içermeyen daha yumuşak türde olan bir toprağa yaban havucu dikilebilir. Bir yandan daha az suya ihtiyaç duyduğu için haftada birkaç kez sulamak bile yaban havucu için yeterli olacaktır. Temmuz ayında diktikten sonra ay kış mevsiminde yetişmiş ve büyümüş olacaktır.

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Uzmanlar Uyardı! Kesinlikle Bunları Yapmanız Gerekiyor! Yapmayan Tehlikede

Doğru yiyeceklerle doğru şekilde beslenerek bir yandan kalbe iyi gelen bir yandan tansiyonu düşürmeye yarayan pek çok besini tüketip sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sağlık en önemli etken olduğu için her zaman buna dikkat etmek önemlidir.

Kalbe İyi Gelen Besinler

Beyaz et ıspanak somon balığı ton balığı gibi besinler kalbe iyi gelen bir yandan da vücuttaki pek çok vitamin ihtiyacını karşılayan besinlerdir. Besin yerine direkt vitamin olarak almak isterseniz eğer b3 vitaminini tercih edip vücuttaki çinko ve pek çok ihtiyacı da karşılayabilirsiniz. Eczanelerde bulunan ya da doktorların tavsiye ettiği vitaminlerle günlük kullanımla beraber vücudunuzun sağlığını bu şekilde destekleyebilirsiniz.

Protein Ağırlıklı Besinler

Balık et süt yumurta yoğurt gibi besinleri tüketerek protein ağırlıklı olması ve vücut sağlığına iyi gelmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle yumurta günde bir kez de olsa tüketilmeli ve vücuttaki protein ihtiyacı bu şekilde karşılanmalıdır. Bir yandan tok tutma özelliğine de sahip olduğu için uzun vade bu şekilde tok kalabilir ve özellikle diyet yapıyorsanız diyeti bu şekilde destekleyebilirsiniz. Kuruyemişler arasında fındık daha folik asit ihtiyacını karşılayan ve içeriğinde yoğun protein ihtiyacı bulunan bir besindir.

Doymuş Yağları Azaltın

Tereyağı yağlı etler ve kızartılmış ekmek peynir gibi özellikle yağda kızartılmış ürünlerden uzak durmakta fayda var. Doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi faydalı bir yağ tüketerek vücut sağlığı açısından koruma sağlayabilirsiniz. Bir yandan uskumru hamsiyi ton balığı gibi balık yağlarını tüketmek de genelde doymamış yağlar olduğu için faydalıdır. Doğru besin tüketimi ile kalbi ve tansiyonu her zaman koruyabilirsiniz.

Yaşam Tarzınızı Değiştirin

Yaşam tarzınızı içerisinde fazla yağlı besleniyorsanız eğer doymuş yağ tüketiyorsanız ve fazla hareketsiz bir hayatınız varsa değişiklik yapabilirsiniz. Günde 40 dakikaya da bir saatlik bir egzersiz yürüyüşle desteklemek ve bir yandan porsiyonları küçültüp daha az kalorili besinler tüketmek her zaman faydalıdır. Beslenmede doymuş ya yerine zeytinyağı tüketmek ya da Yeşilli meyveyi sebzeyi daha bol tüketmek ön planda tutulabilir.

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