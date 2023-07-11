Selçuk Şahin'den yolları ayırma kararı geldi! Kendi yoluna gitmeye karar verdi!

Son olarak Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenen Selçuk Şahin, artık teknik direktörlük yapmak istediğini, Emre Belözoğlu'yla görüşüp kendi yoluna devam etmek istediğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Selçuk Şahin'den yolları ayırma kararı geldi! Kendi yoluna gitmeye karar verdi!

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, spor dünyasının sevilen isimlerini ekrana getirmeye devam ediyor. 12 yıl boyunca Fenerbahçe'de top koşturan eski milli futbolcu Selçuk Şahin, Her Gün Spor'da Çiğdem Günal'ın konuğu oldu.

Selçuk Şahin'den yolları ayırma kararı geldi! Kendi yoluna gitmeye karar verdi!

Son olarak Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlenen ve bu sezon itibarıyla kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıklayan Selçuk Şahin, "Teknik direktörlük yapmak ve birinci adam olmak için bu işe başladım. Emre Hoca ile konuşup kendi yoluma devam etmek istediğimi belirttim" dedi.

Dünya Çapında Bir Teknik Direktör Olmaya Aday

Uzun yıllar yeşil sahalarda beraber mücadele ettiği Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Şahin, "Emre Belözoğlu'nun çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Futbolcuyken de agresif bir tarafı vardı. Bu konuyu biraz ayarladığı an dünya çapında bir teknik direktör olmaya aday" ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin'den yolları ayırma kararı geldi! Kendi yoluna gitmeye karar verdi!

"Kariyerime Teknik Direktör Olarak Devam Edeceğim"

Fenerbahçe'de başlayan üçüncü İsmail Kartal döneminde Kartal'ın teknik ekibinde olacağı yönündeki söylentileri cevaplayan Şahin, "İsmail Hoca gelmeden önce görüştüğüm dostlarım oldu, bu konu gündeme geldi ama ben kariyerime teknik direktör olarak devam edeceğimi belirttim" diye konuştu.

Kırmızı ışıkta geçen tır dehşet yaşattı! Otomobili böyle biçtiKırmızı ışıkta geçen tır dehşet yaşattı! Otomobili böyle biçti

Uzmanlar Uyardı! Kesinlikle Bunları Yapmanız Gerekiyor! Yapmayan TehlikedeUzmanlar Uyardı! Kesinlikle Bunları Yapmanız Gerekiyor! Yapmayan Tehlikede

Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştıFenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gittiGalatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti

Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldıŞanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı

Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!

Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti
Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı
Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı
Son Haberler
Düzce'de metrekareye Yaklaşık 260 Kilogram yağış düştü! Köy suya gömüldü!
Düzce'de metrekareye Yaklaşık 260 Kilogram yağış düştü! Köy suya gömüldü!
Kemal Kılıçdaroğlu yine Demirtaş dedi! Türkiye'nin NATO sürecini değerlendirdi!
Kemal Kılıçdaroğlu yine Demirtaş dedi! Türkiye'nin NATO sürecini değerlendirdi!
Ukrayna'ya yardımlar gitmeye devam ediyor! Amerika'nın ardından Almanya ve Fransa'da yeni destek paketi açıkladı!
Ukrayna'ya yardımlar gitmeye devam ediyor! Amerika'nın ardından Almanya ve Fransa'da yeni destek paketi açıkladı!
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı! Al bayrağa sarıldı!
Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!
Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Çok Okunanlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Sakal Bırakmanın Yararlarını Gören Şok Oluyor! Meğer Ne Çok Yararı Varmışİnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
İzmir'de çıkan yangın'dan geriye kalan görüntüler! Kontrol altına alındı!
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 11 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!
Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması