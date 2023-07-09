Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saraçoğlu ailesiyle görüştü ve stadın ismini değiştirmek için onaylarını aldı. Başkan Koç, stadın ismini Atatürk Stadı yapmak için düğmeye bastı. Önümüzdeki günlerde kararın açıklanması bekleniyor.

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Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin üçüncü kez İsmail Kartal'ı teknik direktör olarak göreve getirildi. Sarı Lacivertliler de gelecek sezon hedef şampiyonluk olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de 2018 yılında başkanlık koltuğuna oturan ve bu süre zarfında 1 Türkiye Kupası kazanan fakat Süper Lig şampiyonluğuna ulaşma başarısı gösteremeyen Ali Koç, yeni sezon öncesinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu ile ilgili alacağı yeni bir kararı kamuoyuna duyurmak üzere hazırlanıyor.

Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişiyor! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni ismi!

ATATÜRK STADI OLACAK!

Hürriyet'in haberine göre; 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. kuruluş yıldönümü töreninde dernek başkanı Rıfat Perahya'nın önerisiyle gündeme gelen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının Atatürk Stadı olması için çalışmalar son aşamaya geldi.

Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe camiasına Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nun adını Atatürk Stadyumu olarak hediye etmek için aylardır uğraşan Başkan Ali Koç, önemli bir adımı daha attı.

YÖNETİM KARARI GEREKİYOR!

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Saracoğlu Ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından onaylarını alarak projeyi netleştirdi. Başkan Koç daha önce yaptığı açıklamada "Stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız" demişti.

Bu gelişmelerden sonra stadın yeni adı Fenerbahçe Atatürk Stadı Ülker Spor Kompleksi olacak. Başkan Ali Koç'un bu kararı önümüzdeki günlerde açıkladıktan sonra 29 Ekim itibariyle hayata geçmesi bekleniyor.

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