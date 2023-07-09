Tanju Özcan'dan bir iddia daha! Kılıçdaroğlu 15 il başkanını görevden alacak!

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki büyük başarısızlık sonrasında CHP'de iç kriz yaşanıyor. Genel Başkanlık görevinden istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin tabanı ve seçmeni tarafından istifaya çağrılırken, Tanju Özcan'ın ortaya attığı iddia büyük yankı uyandırdı.

15 İL BAŞKANI GÖREVİNDEN ALINACAK!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için Bolu'dan Ankara'ya yapılan 'Değişim' yürüyüşünü başlatan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü 15 il başkanını görevden alacağını iddia etti.

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DERHAL İSTİFA EDİN!

Özcan söz konusu iddiasına yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Eyy Kılıçdaroğlu, Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı’nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum.

İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?

Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı’nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?

Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz.

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Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.

Eyy @kilicdarogluk @herkesicinCHP



Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı’nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum.



İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?



Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı’nı… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) July 8, 2023

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