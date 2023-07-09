9 Temmuz Pazar yurt genelinde hava durumu! Meteoroloji sel ve taşkınlara karşı uyardı!

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz Bölgesi ile Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmim ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

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EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimleri ile Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli, öğle saatlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli, kıyı kesimlerde zaman zaman aşırı olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı ve Orta Karadeniz, Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan sabah saatlerinde doğusu batı ve güneybatıdan 5 ila 7 yer yer 8, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 sabah saatlerinde 8, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6 gece saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 gece saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,0 m, Görüş: İyi.