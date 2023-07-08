Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halinde cep telefonuna bakan sürücü otomobili ile düz yolda iki takla attı.

YAYINLAMA
Google News

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halinde cep telefonuna bakan sürücü otomobili ile düz yolda iki takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ile Kdz Ereğli sınırları içinde Pidos kavşağında meydana geldi. B.K. (27) idaresindeki 67 ACG 67 plakalı otomobil ile seyir halindeyken cep telefonuna bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobili önce refüje çarptı ardından trafik direğine çarparak iki takla attı. Otomobilde sürücü ve yolcu T.Ç. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DÜZ YOLDA TAKLA ATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesi ambulansta yaparken Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.K. ile T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CarrefourSA indirimi patlattı! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava: 4 TL'den başlıyorCarrefourSA indirimi patlattı! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava: 4 TL'den başlıyor

Ayda 2000 TL ödeyen kendi evini satın alacak! TOKİ'nin kampanyası için son fırsatAyda 2000 TL ödeyen kendi evini satın alacak! TOKİ'nin kampanyası için son fırsat

Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklamasıEmekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması

Fiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacakFiat'ın o modeli zamları teğet geçti! Tam 15 bin TL'lik indirimle satılacak

Dacia'nın o modeli 400 TL'ye piyasaya sürüldü! Fırsatı kaçıran pişman olacakDacia'nın o modeli 400 TL'ye piyasaya sürüldü! Fırsatı kaçıran pişman olacak

Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!

Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandıKarasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı

Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!

Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!

Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlarKafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar

Asrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktıAsrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı

Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef olduMuğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı
Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı
Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!
Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu
Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu
Son Haberler
Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı
Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı
CarrefourSA indirimi patlattı! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava: 4 TL'den başlıyor
CarrefourSA indirimi patlattı! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava: 4 TL'den başlıyor
Ayda 2000 TL ödeyen kendi evini satın alacak! TOKİ'nin kampanyası için son fırsat
Ayda 2000 TL ödeyen kendi evini satın alacak! TOKİ'nin kampanyası için son fırsat
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması
Denizli'de sır ölüm! Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu!
Denizli'de sır ölüm! Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu!
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Çok Okunanlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Apartmanı saran aşırı koku vatandaşları panikle sokağa döktü
Apartmanı saran aşırı koku vatandaşları panikle sokağa döktü
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!