Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halinde cep telefonuna bakan sürücü otomobili ile düz yolda iki takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ile Kdz Ereğli sınırları içinde Pidos kavşağında meydana geldi. B.K. (27) idaresindeki 67 ACG 67 plakalı otomobil ile seyir halindeyken cep telefonuna bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobili önce refüje çarptı ardından trafik direğine çarparak iki takla attı. Otomobilde sürücü ve yolcu T.Ç. hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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DÜZ YOLDA TAKLA ATTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesi ambulansta yaparken Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.K. ile T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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