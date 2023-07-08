Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca bağlı köpeğin kurşun yağdırılarak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAYINLAMA
Google News

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca bağlı köpeğin kurşun yağdırılarak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köpeği öldüren M.O. "Meskun mahalde ateş etme, "6136 sayılı Kanun" ve "5199 hayvan haklarına kanununa" muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise "Yükümlülüklerini yerine getirmemekten" dolayı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

KÖPEĞİN SAHİBİ İLE KÖPEĞE KURŞUN YAĞDIRAN KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay, 3 Temmuz Pazartesi günü Karasu Yeni Mahalle'de bulunan ve gazinolar bölgesi olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yunus mevkii olarak bilinen bölgede İ.K.'ye (33) ait eğlence mekanının önünde bulunan ağaca bağlı yasak ırklı köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ise olayın yaşandığı mekanın hemen yanında bulunan diğer eğlence mekanına giderek sahibi olan M.O.'ya (51) durumu anlattı. Yaşanan olaya sinirlenen M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra bölgeye gelerek, tabanca ile arkadaşına saldıran, köpeğe kurşun yağdırdı.

kara.webp

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri suç aleti ile birlikte şüpheli M.O.'yu yakaladı. Daha sonrasında köpeğin sahibi İ.K.'da gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Köpeği öldüren M.O. "Meskun mahalde ateş etme, "6136 sayılı Kanun" ve "5199 hayvan haklarına kanununa" muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise yasaklı ırk beslediği için "Yükümlülüklerini yerine getirmemekten" dolayı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!

Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!

Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlarKafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar

Asrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktıAsrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı

Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef olduMuğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştıFenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gittiGalatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! Fahrettin Koca duyurdu!Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! Fahrettin Koca duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta! Erdoğan toplu açılış töreninde konuştu!Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta! Erdoğan toplu açılış töreninde konuştu!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!
Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu
Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu
Denizli'de sır ölüm! Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu!
Denizli'de sır ölüm! Polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu!
Son Haberler
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı
Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı
Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!
Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!
Asrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı
Asrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Türkiye'nin en yaşlı üniversite mezunu! Üniversiteden derece ile mezun oldu!
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti
Çok Okunanlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! Fahrettin Koca duyurdu!
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! Fahrettin Koca duyurdu!
Apartmanı saran aşırı koku vatandaşları panikle sokağa döktü
Apartmanı saran aşırı koku vatandaşları panikle sokağa döktü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 farklı branşta 152 eser beğeniye sunuldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 farklı branşta 152 eser beğeniye sunuldu
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!