Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ağaca bağlı köpeğin kurşun yağdırılarak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köpeği öldüren M.O. "Meskun mahalde ateş etme, "6136 sayılı Kanun" ve "5199 hayvan haklarına kanununa" muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise "Yükümlülüklerini yerine getirmemekten" dolayı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

KÖPEĞİN SAHİBİ İLE KÖPEĞE KURŞUN YAĞDIRAN KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay, 3 Temmuz Pazartesi günü Karasu Yeni Mahalle'de bulunan ve gazinolar bölgesi olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yunus mevkii olarak bilinen bölgede İ.K.'ye (33) ait eğlence mekanının önünde bulunan ağaca bağlı yasak ırklı köpek, yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi ise olayın yaşandığı mekanın hemen yanında bulunan diğer eğlence mekanına giderek sahibi olan M.O.'ya (51) durumu anlattı. Yaşanan olaya sinirlenen M.O., saldırıdan yaklaşık 8 dakika sonra bölgeye gelerek, tabanca ile arkadaşına saldıran, köpeğe kurşun yağdırdı.

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Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri suç aleti ile birlikte şüpheli M.O.'yu yakaladı. Daha sonrasında köpeğin sahibi İ.K.'da gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Köpeği öldüren M.O. "Meskun mahalde ateş etme, "6136 sayılı Kanun" ve "5199 hayvan haklarına kanununa" muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise yasaklı ırk beslediği için "Yükümlülüklerini yerine getirmemekten" dolayı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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