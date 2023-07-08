Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 metrelik taş örme kuyuya düşen 2 keçiden birisi telef oldu.

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Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15 metrelik taş örme kuyuya düşen 2 keçiden birisi telef oldu.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu Yaylası Süpüroğlu Mevkii 15 metre boş taş kuyu içine iki keçi düştü. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'da 2 Keçi 15 metrelik kuyuya düştü, biri kurtarıldı diğeri telef oldu

KEÇİLERDEN BİR SAĞ OLARAK KURATILDI

Ekipler 15 metrelik taş örme kuyuya inerek ip yardımı ile keçilerden birisini sağ olarak kurtardı. Keçilerden birisi düşme esnasında telef olduğu öğrenildi.

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KAYNAK: İHA

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