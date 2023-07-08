Kilo Vermek İsteyenlere Büyük Kolaylık! Uygulayın Ve Kilolardan Kurtulun! Kesin Çözüm

Uzun vade tok kalabilmek ve zayıflamaya destek olma amaçlı doğru besinleri tüketmek oldukça önemlidir. Bu açıdan kahvaltı önemli bir öğün olduğu için kahvaltıda bazı besinleri tüketerek hem tok kalabilir hem de vücudunuzun daha hızlı zayıflamasına destek olabilirsiniz.

Lif Oranı Yüksek Sebzeler

Maydanoz roka dereotu salatalık gibi besinlerin her biri lif olanı yüksek olan sebzeler olduğu için kahvaltıda rahatlıkla tüketilebilir. Bir yandan folik asit ve bir yandan c vitamini içeren besinler oldukları için kahvaltılarda bu besinleri rahatlıkla tüketebilir ve vücudunuzun besin ihtiyacını da karşılayabilirsiniz.

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Yumurta

Yumurtam uzun vade tok tutan bir besin olduğu için ve bir yandan protein ihtiyacını karşıladığı için kahvaltılarda tüketilmesi gerekir. Günde en azından bir yumurta tüketerek uzun vadede tok kalabilir ve vücudunuzun protein ihtiyacını giderebilirsiniz. Bir yandan midede tamamen sindirilebilen bir besindir.

Yağlı Tohumlar

Yağlı tohumlar özellikle kuruyemiş olarak ön plana çıkmasıyla bir yandan tok tutan bir yandan vücudun protein ihtiyacını karşılayan besinlerdir. Badem kaju Antep fıstığı ceviz gibi besinlerin her biri dozunda tüketildiği sürece zayıflamaya bir yandan destek olur. Vücut sağlığı açısından da olumlu etki oluşturur.

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Peynir

Lor peyniri ve çökelek gibi peynirler hem faydalı olmaz Hem de tok tutması ile bilinir. Bu tarz peynirleri kahvaltıda tüketerek vücudun çok daha sağlıklı olmasını ve bir yandan tok kalarak zayıflamaya destek olmayı sağlayabilirsiniz. Kahvaltıda olmazsa olmaz besinlerden biri olan peynir her zaman rahatlıkla tercih edilebilir.

Yeşil çay

Yeşilçay metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunduğu için hamile ve emziren annelere önerilmese de günde bir fincan tüketilmesi tavsiye edilir. Günde bir fincan yeşil çay tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilir ve bir yandan zayıflamanızı bu şekilde sağlayabilirsiniz. Oldukça etkili olan yeşil çay içerisinde bir yandan yüksek oranda antioksidan da bulunuyor. Metabolizmaya ve bağışıklığa iyi gelmesiyle sağlık açısından da her zaman olumlu etki bırakan bir çay türüdür.