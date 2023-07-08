Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti

Galatasaray, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak için Avusturya'ya gitti.

YAYINLAMA
Google News
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti

Galatasaray, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak için Avusturya'ya gitti.

Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında 8-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Teknik Direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular daha sonra pasaport işlemlerinin ardından uçakla Avusturya'ya hareket etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya’ya kampa gitti

SARI-KIRMIZILILARIN KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathia Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban

Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!

Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!Fenerbahçe Arda Güler'in boşluğunu hızlı doldurdu! İşte hedefteki 10 numara!

Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!Arda Güler Real Madrid'de! Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu!

Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!

Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı
Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı
Şanlıurfa’da spor etkinliklerine 100 bin çocuk katıldı
Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!
Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! İşte ilk sözleri!
Süperlig'in yeni topu görücüye çıktı! İşte Orbita!
Süperlig'in yeni topu görücüye çıktı! İşte Orbita!
Son Haberler
Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!
Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!
Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!
Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Asrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı
Asrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Çok Okunanlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Okul müdürü ve öğretmenlerden alkış alacak davranış! 'Dersimiz öğretmenlik, konu fedakarlık'
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan ve Zelenski'den çok kritik açıklamalar!
İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!
İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Ekmek fiyatında düzenleme yapılmamıştır!
Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!
Galatasaray'dan İngiltere'ye transfer oluyor! Dikkatleri üzerine çekmişti!
Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Sebastian Szymanski kimdir, nereli, kaç yaşında? Sebastian Szymanski hangi takımlarda futbol oynadı?
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!