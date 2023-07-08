Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Rusya’ya ulaştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Rusya'ya hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından St. Petersburg'a ulaştı. Havalimanından kamp yapacağı otele geçen Fenerbahçe, kamptaki ilk antrenmanını da bu akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

33 KİŞİLİK KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre"

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