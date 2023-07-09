Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu

Zonguldak'ta düzenlenen otuz ikinci baston ve kültür festivalinde gerçekleşen Devrek baston ve kültür festivali Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu

Zonguldak'ta düzenlenen otuz ikinci baston ve kültür festivalinde gerçekleşen Devrek baston ve kültür festivali Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu

İZLEYENLER YAĞMURA ALDIRMADI

Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. 2 saatlik konserinin yarısında seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri ve sohbetiyle de sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile binlerce kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent sahnesinde Devrek "in yöresel türküsünü söyleyerek halk ile coşkuyu yaşadı

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KAYNAK: İHA

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