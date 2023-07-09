CHP' koltuk savaşları sürüyor! İmamoğlu'nun adayı Onursal Adıgüzel!

CHP'de seçim sonrasında başlayan bölünme süreci devam ederken, İstanbul teşkilatında hâkimiyet kurmaya çalışan İmamoğlu'nun merkez yönetimle yaşadığı anlaşmazlık da devam ediyor. İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı Onursal Adıgüzel'i aday gösterecek. Adıgüzel, parti içinde bilgi iletişim sorumlusu olarak görev yaparken Kılıçdaroğlu tarafından istifaya zorlanmıştı.

621 İMZA GEREKİYOR!

Diğer bir iddiaya göre İmamoğlu, parti içinde olağanüstü kurultay çağrısı yapmak için imza toplamaya başladı ancak 200 imzayı dahi toplayamadığı için bu girişimden vazgeçti. CHP'nin tüzüğüne göre, üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından noterden onaylı imzalarla yapılan başvuru üzerine olağanüstü kurultay toplanıyor. CHP'nin 1240 delegeye sahip olduğu düşünüldüğünde, olağanüstü kurultay için noter onaylı 621 imza gerekiyor.

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