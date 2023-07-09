CHP' koltuk savaşları sürüyor! İmamoğlu'nun adayı Onursal Adıgüzel!

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu, parti merkeziyle kavga etmeye devam ediyor. İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu’nun adayının karşısına Onursal Adıgüzel'i çıkartacağı iddia edildi. Adıgüzel, partinin bilgi iletişim sorumlusu olduğu görevindeyken Kılıçdaroğlu tarafından istifa ettirilmişti.

YAYINLAMA
Google News
CHP' koltuk savaşları sürüyor! İmamoğlu'nun adayı Onursal Adıgüzel!

CHP'de seçim sonrasında başlayan bölünme süreci devam ederken, İstanbul teşkilatında hâkimiyet kurmaya çalışan İmamoğlu'nun merkez yönetimle yaşadığı anlaşmazlık da devam ediyor. İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'nun adayına karşı Onursal Adıgüzel'i aday gösterecek. Adıgüzel, parti içinde bilgi iletişim sorumlusu olarak görev yaparken Kılıçdaroğlu tarafından istifaya zorlanmıştı.

CHP' koltuk savaşları sürüyor! İmamoğlu'nun adayı Onursal Adıgüzel!

621 İMZA GEREKİYOR!

Diğer bir iddiaya göre İmamoğlu, parti içinde olağanüstü kurultay çağrısı yapmak için imza toplamaya başladı ancak 200 imzayı dahi toplayamadığı için bu girişimden vazgeçti. CHP'nin tüzüğüne göre, üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından noterden onaylı imzalarla yapılan başvuru üzerine olağanüstü kurultay toplanıyor. CHP'nin 1240 delegeye sahip olduğu düşünüldüğünde, olağanüstü kurultay için noter onaylı 621 imza gerekiyor.

9 Temmuz Pazar yurt genelinde hava durumu! Meteoroloji sel ve taşkınlara karşı uyardı!9 Temmuz Pazar yurt genelinde hava durumu! Meteoroloji sel ve taşkınlara karşı uyardı!

Ordu'da etkili olan sel sonrası karadeniz sahil yolu kapatıldı, görüntüler felaketin etkisini gözler önüne serdiOrdu'da etkili olan sel sonrası karadeniz sahil yolu kapatıldı, görüntüler felaketin etkisini gözler önüne serdi

Samsun'da Sele kapılan fiziksel ve zihinsel engelli kadın kaybolduSamsun'da Sele kapılan fiziksel ve zihinsel engelli kadın kayboldu

Aile doktoruna zorla ilaç yazdırmaya kalkınca tartışma çıktı, o anlar kameradaAile doktoruna zorla ilaç yazdırmaya kalkınca tartışma çıktı, o anlar kamerada

Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doyduHaluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu

Karadeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdiKaradeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi

Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralıPendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde ayının sürüye saldırısını kangal köpekleri önledi, O anlar kameraya yansıdıErzurum'un Oltu ilçesinde ayının sürüye saldırısını kangal köpekleri önledi, O anlar kameraya yansıdı

TÜBİTAK'tan duyuru geldi! 214 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi belli olduTÜBİTAK'tan duyuru geldi! 214 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi belli oldu

Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralıTelefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!
Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!
Tanju Özcan'dan bir iddia daha! Kılıçdaroğlu 15 il başkanını görevden alacak!
Tanju Özcan'dan bir iddia daha! Kılıçdaroğlu 15 il başkanını görevden alacak!
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
MHP Hakkari 1. Sıra Milletvekili adayı olan Fatih Özbek, yeniden il başkanı seçildi
Ekrem İmamoğlu kaçıp gideyim derdinde! Ersan Şen'den Muhalefete sert tepki!
Ekrem İmamoğlu kaçıp gideyim derdinde! Ersan Şen'den Muhalefete sert tepki!
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Milli Eğitim Bakanlığı okul takvimini açıkladı!
Yunan Bakanlardan peş peşe Türkiye açıklaması! Şaşırtan itiraf!
Yunan Bakanlardan peş peşe Türkiye açıklaması! Şaşırtan itiraf!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Bakan Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi açıklaması! Emekli ve memura kritik mesaj!
Bakan Şimşek'ten Milli Dayanışma Paketi açıklaması! Emekli ve memura kritik mesaj!
Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin'den olay sözler! 'CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor'
Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin'den olay sözler! 'CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor'
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi! "Orası babanın çiftliği değil!"
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi! "Orası babanın çiftliği değil!"
Çok Okunanlar
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu göndermesi! Geliyorum diyenler pek gelemiyor!
Erzurum'un Oltu ilçesinde ayının sürüye saldırısını kangal köpekleri önledi, O anlar kameraya yansıdı
Erzurum'un Oltu ilçesinde ayının sürüye saldırısını kangal köpekleri önledi, O anlar kameraya yansıdı
Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Samsun'da Sele kapılan fiziksel ve zihinsel engelli kadın kayboldu
Samsun'da Sele kapılan fiziksel ve zihinsel engelli kadın kayboldu
Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'
Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'İmamoğlu 'varım' demeli'
‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'
‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!
Ek bütçe kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı!