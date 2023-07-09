Aile doktoruna zorla ilaç yazdırmaya kalkınca tartışma çıktı, o anlar kamerada

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde doktor ile 25 gün önce böbrek nakli olan hasta arasında ilaç yazdırma tartışması çıktı.

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde doktor ile 25 gün önce böbrek nakli olan hasta arasında ilaç yazdırma tartışması çıktı. Doktorun, sağlık ocağına gelen böbrek hastasının ilaçlarını yazmaması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Bayrampaşa'da bulunan Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 25 gün önce böbrek nakli olan ve uzun yıllardır ilaç tedavisi gören hasta, kullanması gereken ilaçlarını yazdırmak için sağlık ocağına gitti. Hasta, Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli ayrıca kendi aile hekimi olan Dr. Merve Gülbin A.'ya kullanması gereken ilaçları anlattı. Ancak iddiaya göre doktor ilacı yazmayarak uzman hekime yönlendirdi. Hasta, doktorun ilaç yazdırmaya her geldiğinde fiyat hatırlatması yaptığını öne sürdü.

"BEN SİZİN İLACINIZI YAZMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Tartışma başlayınca o anları kaydeden hastaya karşılık olarak Dr. Merve Gülbin A., "Lütfen dışarı çıkın. İlgili doktorunuza, uzmanınıza gidin" dedi. Doktor, devlet tarafından raporlu olduğunu ve ilacı içmesi gerektiğini söyleyen hastaya "Ben size ilaç yazmak zorunda değilim" şeklinde yanıt verdi. Görüntülerde 14 senedir nakilli olduğu ve sağlık ocağında yazdırdığını iddia eden hastaya, doktor "Ben sizi sevk ediyorum" dedi.

"BENİM BU İLACI YAZMAYA YETKİM YOKTUR"

Hastanın sevk kağıdının altına "Benim bu ilacı yazmaya yetkim yoktur" yazmasını istemesi üzerine doktor, "Ne yazacağımı ben biliyorum" ifadelerini kullandı. İlaçlarını yazmadan doktorun odasından çıkmayacağını ifade eden hasta "polis çağırın" dedi. Sağlık ocağı görevlisi tarafından dışarı çıkarılmaya çalışan hasta "İlacımı yazmak zorunda, çıkmıyorum " deyince doktor "Yazmak zorunda değilim" diye konuştu. Polisin gelmesini bekleyen doktor, hasta odadan çıkmayınca kendisi oradan ayrıldı. Muayene odasından ayrılırken, odadan çıkmadığı gerekçesiyle "hasta ya" şeklinde ifade kullanan doktora cevap olarak böbrek hastası "Evet hastayım o yüzden buradayım" dediği görüldü.

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KAYNAK: İHA

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