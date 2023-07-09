Karadeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü müzik grubu Köfn sahne aldı.
Kdz. Ereğli ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin üçüncü gününde Köfn sahne aldı. Yağmura rağmen hayranları ünlü müzik grubunun parçalarıyla eğlendi.
YAĞMURA RAĞMEN SEYİRCİ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
"Bi Tek Ben Anlarım", "Al Aramızdan" gibi şarkılarını seslendiren müzik grubu, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede performans sergiledi.
Köfn Müzik Grubu üyeleri Salman Tin ve Bilge Kaan Etil, söyledikleri şarkılarla özellikle gençleri mest etti.
Pendik’te miras kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 2 yaralı
Erzurum'un Oltu ilçesinde ayının sürüye saldırısını kangal köpekleri önledi, O anlar kameraya yansıdı
Telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile düz yolda takla attı: 2 yaralı
Emekliler merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili son dakika açıklaması
Özgür Özel ve Cumhuriyet tazminat ödeyecek! Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı!
Karasu’da dehşete düşüren olayda, köpeğe kurşun yağdıran da köpeğin sahibi de tutuklandı
Ukrayna'dan Fenerbahçe için şok açıklama! 'Şerefsiz ve vicdansız'!
Kocaelili öğrencilerden alkışlanacak hareket! Gençlerden hediye!
Kafkasör Festivali’nin 3. gününde 32 boğa güreşti, izleyenler seyir zevkine doyamadı, işte o muhteşem anlar
Asrın felaketinden sonra Malatya’nın kent merkezi için hazırlanan proje görücüye çıktı
KAYNAK: İHA