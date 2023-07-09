Karadeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü müzik grubu Köfn sahne aldı.