Fransız diplomattan NATO zirvesi yorumu! "Hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her seçimde büyük başarı elde etti. Muazzam bir destekle karşılandı, halkının güvenini her zaman hissetti. 2002 yılından itibaren üstlendiği liderlik rolünde darbelere, çatışmalara, zorluklara karşı durdu.

Tüm bunlara rağmen “Önce vatan sonra millet” dedi. Türkiye’nin önünü açmak için eğitimde, sağlıkta, savunma sanayide, yerli ve milli çalışmalara imza atılmasını sağladı. Bu da yetmedi, dünya devlerini dize getirdi.

İSVİÇRELİ GAZETECİDEN İTİRAF!

Müslümanların maruz kaldığı zulme karşı sessiz kalmadığı gibi, ülkelerindeki çatışmalardan kaçanlara da sığınma imkanı sağladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen birçok adım sayesinde Türkiye, dünya çapında saygın bir ülke haline geldi.

İsviçreli gazeteci Darius Rochebin de, Erdoğan'ın bu birçok başarısına kayıtsız kalamadı.

«À Vilnius, on va tous lui lécher les pieds.» L’aveu cru de ce diplomate français. Erdogan recevant Zelensky hier, bientôt Poutine, dictant le tempo d’entrée de la Suède dans l’OTAN: il a le pouvoir depuis 20 ans, a survécu à un putsch et dément tant de prévisions sur son déclin. pic.twitter.com/PqmHQGmXoy Haberin Devamı July 8, 2023

ERDOĞAN'IN AYAĞINI YALIYOR OLACAĞIZ!

NATO Zirvesi öncesi Fransız bir diplomat ile yaptığı görüşmeden kesitler sunan gazeteci, çarpıcı ayrıntılar verdi.

Rochebin, paylaşımında “Bir Fransız diplomat NATO Zirvesi’nde hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız' dedi. Erdoğan 20 yıldır iktidarda. Darbe girişimini atlattı. Düşüşüne dair birçok öngörüyü boşa çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

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