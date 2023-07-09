Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!

Tunç Soyer'in göreve geldiği zamandan bu yana, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç miktarı 5 kat arttı. Bu durum, belediyenin firmalara ödeme yapmasını imkansız hale getirdi.

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Yine CHP'li belediye yine kriz! Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi!

CHP idaresindeki belediyelerde dur durak bilmeyen utanç verici olaylar yaşanıyor. Düzenli olarak hırsızlık ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen yerel yönetimlerde felaket kaçınılmaz bir hal alıyor. Bu sefer İzmir Büyükşehir Belediyesi mali krize sürüklendi.

Kentte yaşayan vatandaşlar, Tunç Soyer'in hizmetlerini sıklıkla eleştiriyor. Öyle ki yerel seçimlere yaklaşırken Soyer'in oy oranının düşeceği dahi düşünülüyor.

Soyer'in göreve başladığından bu yana belediyenin borç miktarı 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar lira seviyelerine yükseldi.

Bu durum ise belediyeyi yeni bir krize sürükledi.

ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK İÇİN YENİ YÖNTEMLER BULDULAR!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan firmalar, alacaklarını tahsil etmekte zorlanıyor. Bu durum üzerine harekete geçen alacaklılar, farklı bir yöntem buldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; belediyenin ihaleyle satışa çıkardığı daireleri ihaleye girip satın alan firmalar, dairenin satış bedelini alacaklarından düşerek borçlarını tahsil etmeye başladılar.

TRAMVAY ÇALIŞMALARI TAMAMLANAMADI!

Öte yandan tramvay çalışmaları için belediyeyle anlaşan firma, 2023 yılı mart ayında bitmesi öngörülen projede hak edişlerini alamayınca işi durdurma kararı aldı.

Şantiyede görevli çok sayıda çalışanın işine son veren firma, iş makinelerini de inşaat alanından çekti.

Tramvay hattı adeta hayalet şantiyeye dönüştü.

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