Yunan Bakanlardan peş peşe Türkiye açıklaması! Şaşırtan itiraf!

Yeni hükümet programının ele alındığı Meclis görüşmelerinde Yerapetritis, ülkesinin dış politika önceliklerine ilişkin bilgi verdi.

Yerapetritis, "Uluslararası hukuka saygı ile işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye ile dostça komşuluk ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Yerapetritis, iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlaması, güveni artırmak için alınacak önlemlerle olumlu bir gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Yerapetritis, "Uluslararası hukuka saygı ile işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor" dedi.

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İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KABUL EDİLEMEZ!

Yerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye ile sağlıklı komşuluk ilişkileri kurmayı arzuladığını ifade ederek, taraflar arasında müzakerelerin tekrar başlaması, güven artırıcı önlemlerle olumlu bir gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Aynı zamanda, Kıbrıs sorununun Yunanistan'ın dış politika önceliği olduğunu belirten Yerapetritis, iki devletli bir çözümün kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

LOZAN VURGUSU!

Yerapetritis, ülkesinin revizyonizmi kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak, Lozan Antlaşması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tarafından belirlenen statükonun değiştirilemeyeceğini savundu. Ayrıca, Yunanistan'ın uluslararası ilişkilerde etkin bir politika izlemeyi hedeflediğini belirten Yerapetritis, Yunanistan'ın İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini, Balkanlar'ın Avrupa Birliği (AB) perspektifi için inisiyatif alacağını, Doğu Akdeniz'de bölgesel işbirliğine önem verdiğini ve İsrail, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

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KOMŞUMUZLA İLİŞKİLERİMİZDE İYİLEŞME GÖRÜYORUZ!

Yunanistan Savunma Bakan Nikos Dendias ise Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, "Komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle (Türkiye'de yaşanan) deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz." diye konuştu.

SİLAHLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Dendias, yeni dönemde Yunanistan'ın silahlanma programlarına hız vermeyi planladığını belirterek, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu askeri malzeme ve araçların mali imkanlar çerçevesinde temin edileceğini ifade etti.

Ayrıca Dendias, bu kapsamda Yunanistan'ın 24 adet Rafale savaş uçağına ve 3+1 adet Belharra sınıfı fırkateyne sahip olacağını, ayrıca 83 adet F-16 ve 37 adet F-16 Block 50'nin modernizasyonunun gerçekleştirileceğini ve 20 adet F-35 savaş uçağının temin edileceğini aktardı.

EKONOMİK KRİZ ENGELLEDİ!

Dendias, Yunanistan'ın 10 yıllık ekonomik kriz sürecinin Türkiye'yi silahlanma programlarıyla takip etmesini engellediğini ifade etti. Bununla birlikte, Dendias, silahlanmanın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için gerekliliğini savundu.

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