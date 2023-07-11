Başkan Altay: 'Konya için çok güzel işler yaparak Türkiye’ye örnek bir birliktelik sergiliyoruz'

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı.

"AFET ANLARI; BİRLİK, BERABERLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTIĞI ZAMANLARDIR"

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, ilk olarak Karadeniz bölgesindeki yoğun yağışlardan dolayı yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili geçmiş olsun temennisinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay ve Selçuklu belediyelerinin personel ve araçlarıyla afet bölgesindeki şehirlere destek olmak için bölgede çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Altay, "Afet anları; birlik, beraberliğin ve kardeşliğin en üst seviyeye çıktığı zamanlardır. Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz ve Konya'nın tüm kurumlarıyla bütün afetlerde bugüne kadar üstümüze düşeni özellikle deprem bölgesinde tüm Türkiye'nin takdir ettiği şekilde gerçekleştirdik. Bir afet halinde her zaman teyakkuz halindeyiz ve ekiplerimizle bölgede çalışmalara devam ediyoruz. Şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

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"UCLG DÜNYA KONSEYİ İÇİN 7 KITADAN BELEDİYE BAŞKANLARI KONYA'DA TOPLANACAK"

Konya'nın önemli bir tarihe hazırlandığına dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "UCLG diye ifade ettiğimiz Dünya Belediyeler Birliği'nin dönem başkanlığını Konya olarak 2023-2024 yıllarında biz üstleneceğiz. Bununla ilgili toplantı 26-27-28 Ekim tarihlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız günden bir gün önce Konya'da gerçekleşecek. 7 kıtadan 350'den fazla belediye başkanı ve bin katılımcı şehrimizde 3 günlük toplantılara katılacak. Konya'nın turizmini, tarihini, kültürünü tanıtacağımız toplantılar gerçekleştireceğiz. Ayrıca Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı tüm dünyaya anlatma fırsatımız oluşacak. UCLG'nin Dünya Konseyi Toplantısı'nı da geçekleştirmiş olacağız. Bunun için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. 26-27-28 Ekim tüm dünyada belediyeciliğin gözünün Konya'da olduğu bir dönem olacak. Bir yıllığına üstleneceğimiz Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da geçekleştirmiş olacağız. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"GÜLE OYNAYA CAMİYE GEL PROJESİNİN BAŞLANGICINI DA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Başkan Altay; Akyokuş Kasrı, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Sille Cephanelik, Yeni Sanayi Sitesi, Büyük Larende Dönüşümü, yeni otobüsler, Darü'l-Mülk Projesi çerçevesinde devam eden çalışmalar, yapımı süren köprülü kavşaklar ve yeni açılacak caddeler gibi Konya tarihi için büyük önem taşıyan yatırımlar hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi. Yaz aylarının gelmesiyle Konya geleneği haline gelen Güle Oynaya Camiye Gel projesinin başlangıcını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Altay, "2014 ve 2015 doğumlu 26 bin evladımız bu projeye katılım gerçekleştirdi. Memnuniyetle ifade ediyorum; artık ilçelerimizde de artan bir katılım var. İnşallah yıllar geçtikçe bu katılımın daha da artmasını temenni ediyorum. Tüm velilere de projeye gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRMELERİ ÇABA SARF EDİYORUZ"

Başkan Altay, okulların kapanmasıyla Genç KOMEK, Bilgehaneler ve Konya Bilim Merkezi'nde de yaz kurslarının devam ettiğini dile getirerek, gençlerin ve çocukların yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Konuşmasının sonunda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin uyumlu çalışmasına dikkat çeken Başkan Altay, "Dönemin sonuna gelmek üzereyiz. Hem Konya için çok güzel işler yaptık hem de birlik ve beraberlik içinde Konya'mıza yeni hizmetler üretmek için Türkiye'ye örnek bir birlikteliği burada sergiliyoruz. Umuyorum ki tüm şehirlerimizin meclisleri böyle olsun. Herkes yapıcı katkı sunsun ve hep birlikte şehirlerimize hizmet edelim. Büyükşehir Belediye Meclisi'miz Türkiye'ye örnek işler yaparken Konya Modeli Belediyeciliğimizin altlığını da temsil ediyor. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimizin tamamına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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