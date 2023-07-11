Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!

Almanya'da aile içi şiddet vaka sayısı geçen yıl 157 bin 550 olarak açıklandı. Bu durum ülkedeki şiddet vakalarının seyrinin yüksek seviyede olduğu anlamına geliyor.

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Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan 2022 aile içi şiddet raporunu kamuoyuna sundu.

Rapor, aile içi şiddet vakalarının artış eğilimini gözler önüne serdi. 2020'de 146,655 ve 2021'de 144,044 olan vakaların sayısı, 2022'de 157,550'ye yükseldi. Bu, geçen yıla kıyasla yaklaşık %9,4'lük bir artış anlamına geliyor.

Aile içi şiddet mağdurlarının sayısı ise 240,547 olarak belirlendi ve geçen yıla göre yaklaşık %8,5 oranında bir artış kaydedildi.

Raporda, şiddete maruz kalanların %80'inin kadın olduğu belirtildi. Bu veri, kadınların aile içi şiddetin en yaygın kurbanları olduğunu gösteriyor.

Aynı raporda, 2022'de Almanya'da aile içi şiddet nedeniyle 152 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu ölümlerin 133'ü kadınların eşleri tarafından gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, raporun şok edici niteliğine vurgu yaparak, aile içi şiddetin Almanya'da günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini ifade etti.

EYLEMLERİ BİLDİRMELERİ İÇİN CESARETLENDİRMEK İSTİYORUZ!

Faeser, "Aile içi şiddetten etkilenenleri kimse yalnız bırakmamalı. Aile içi şiddet özel bir mesele değil, tüm toplumsal gruplarda ciddi bir sorundur. Yakın çevredeki şiddet birçok kadını etkilediği gibi çocukları veya bakıma muhtaç olanları da etkiliyor. Şiddet sadece dayak veya tacizle başlamıyor, aynı zamanda takip ve psikolojik terörle de ilgili. Etkilenenleri güçlendirmek ve eylemlerini bildirmeleri için onları cesaretlendirme istiyoruz. Ancak bu şekilde daha fazla fail cezai olarak sorumlu tutulabilir." dedi.

Aile Bakanı Paus, aile içi şiddetin toplumun her kesiminde ortaya çıktığını belirterek, "Almanya'da neredeyse her iki dakikada bir kişi, aile içi şiddet kurbanı oluyor. Her saat 14'ten fazla kadın, partner şiddetinin kurbanı oluyor. Neredeyse her gün bir partner ya da eski partner, bir kadını öldürme teşebbüsünde bulunuyor. Önemli ölçüde artan rakamlar üzücü gerçeği gösteriyor. Kadına yönelik şiddet, toplumu bir bütün olarak etkileyen günlük bir sorun." diye konuştu.

Paus, raporda açıklanan sayıların ilgili mercilere bildirilen ve tespit edilen rakamlar olduğunu ifade ederek, karanlıkta kalan şiddet olaylarının sayısının çok daha fazla olabileceğini kaydetti.

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ise aile içi şiddet mağduru sayısının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Almanya'da her gün 650'den fazla kişi bu tür eylemlerin kurbanı oldu. Bu nedenle, bu alanda hedefe yönelik yardım sunmak ve polis önlemlerini dikkatli bir şekilde planlamak çok önemli. Bu hedefe ancak iyi verilerle ulaşılabilir. Veri için de vakaların bildirilmesi önemli." ifadelerini kullandı.

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