Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz.



Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şâd… pic.twitter.com/rKf97Gw7kU Haberin Devamı July 11, 2023

TÜRKİYE VİCDAN VE ADALETİN GÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın, insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biri olduğunu ifade etti.

"Bugün, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle dün olduğu gibi bundan sonra da vicdanın ve adaletin gür sesi olmaya devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, Bosna Hersek halkına taziyelerimi sunuyorum. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."

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28 yıl önce #Srebrenitsa'da Boşnak kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırım, şüphesiz insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biridir.



Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşetin failleri ve yaşanan bu felakete sessiz kalarak adeta destek olanlar ilelebet insanlığın… pic.twitter.com/HCeuwOslCG — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 11, 2023

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