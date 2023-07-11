Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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Fahrettin Altun ve Numan Kurtulmuş Srebrenitsa'yı unutmadı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şad olsun."

TÜRKİYE VİCDAN VE ADALETİN GÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 yıl önce Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın, insanlığın şahit olduğu en büyük utançlardan biri olduğunu ifade etti.

"Bugün, tüm dünyanın Srebrenitsa'da yaşanan acıların tekrarlanmaması için alması gereken tedbirler var. Türkiye, üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle dün olduğu gibi bundan sonra da vicdanın ve adaletin gür sesi olmaya devam edecektir. Bu vesile ile bir kez daha Srebrenitsa şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor, Bosna Hersek halkına taziyelerimi sunuyorum. Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."

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