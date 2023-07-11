Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir kişi daha katıldı! "95 yılında kaçırdılar!"

Çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1408'inci gününde devam ediyor.

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir kişi daha katıldı! "95 yılında kaçırdılar!"

Her gün HDP il binası önüne gelip burada oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışan annelere bir aile daha destek verdi. Böylelikle aile sayısı 361'e yükseldi.

Kardeşinin Hakkari'de 28 yıl önce 14 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırıldığını anlatan Mehmet Yalçın, kardeşi Melek'e kavuşma ümidiyle oturma eyleme katıldığını söyledi.

95 YILINDA KAÇIRDILAR SABAH UYANDIĞIMIZDA YOKTU!

Evlat nöbeti sayesinde bazı ailelerin çocuklarını geri kazandıklarını, kendisinin de bu amaçla eyleme katıldığını kaydeden Yalçın, "İnşallah sesimizi duyururuz veya kardeşim bizi görürse geri gelmesini istiyoruz. Kardeşimi 1995'li yıllarda dağa kaçırdılar, sabah uyandığımızda yoktu. İnşallah bu vesileyle sesimizi duyururuz ve gelir. Ondan bir ses duymak istiyoruz." dedi.

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