Sanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretimi aylık artarken yıllık olarak azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı, yıllık yüzde 0,2 azaldı.

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Sanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretimi aylık artarken yıllık olarak azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

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