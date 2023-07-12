Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO zirvesinde Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarının arttırılma kararına tepki göstererek, "Bu, çıkmaz bir sokaktır. 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığını düşünüyorum" şeklinde açıklama yaptı.

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Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı.

Medvedev, zirve sonuçlarının Rusya'nın beklentilerini karşıladığını belirtirken, Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planının iptal edilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün belirsizliğini vurguladı.

Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Açıklaması

“Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili eylem planının iptali. Yani daha hızlı kabulü. (Ukrayna) ‘404’ ülkesinin NATO’ya davet edilmesi ancak ne zaman ve hangi şartlarda kabul edilecekleri belirsiz. İttifak'taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor”

Medvedev, Ukrayna'nın muhtemelen hiçbir zaman NATO'ya kabul edilmeyeceğini savunarak, Kiev rejimine silah desteğinin artırılacağını ifade etti. Batı'nın "çıldırdığını" ve 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığını iddia eden Medvedev, Rusya için bu sonuçların anlamlı olduğunu söyledi ve Kiev Nazi grubunun tasfiye edilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'

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Ukrayna Misket Bombası Kullandı

Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Zaporojiya'daki Tokmak şehrine misket bombalarıyla saldırı gerçekleştirdiği iddiasını değerlendirdi. Medvedev, "Tokmak'a misket bombalarıyla saldırı yapıldığı rapor edildi. Bu durumda, insani olmayan silahlardan oluşan cephaneliğimizi ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir" şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak bu iddia henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır ve diğer tarafların perspektifinden de değerlendirilmesi gerekmektedir.

Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'

Ukrayna Savaşta Başarısız Olursa Nato'ya Giremez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Liderler Zirvesi hakkında yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya ile çatışma peşinde olmadığının ifade edildiğini belirtti. Zaharova, "Elbette, NATO Rusya ile çatışma peşinde değil. NATO buna sadece katılıyor" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'nın savaşta başarısız olması durumunda NATO üyeliğinin söz konusu olmayacağı yönündeki sözlerine de atıfta bulunarak, "Üyelik söz konusu olmadığı zaman, başarısız zirve" şeklinde bir ifade kullandı.

Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması! 'Batı çıldırdı!'

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