Kendisi artık siyasi meftadır! Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'na sert konuştu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ı hedef alan paylaşımından sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi.

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Kendisi artık siyasi meftadır! Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'na sert konuştu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı grup toplantısı videosuna sert bir yanıt verdi.

Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşıma karşı "Kendisi artık siyasi meftadır" ifadelerini kullandı. Siyaset sahnesindeki gerginlik ve tartışmalar devam ederken, Hamza Dağ'ın sert tepkisi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak konuşan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun siyasi etkinliğinin bittiğini ve artık "siyasi mefta" olduğunu belirtti.

Bu olay, seçim sonrasında muhalefet partilerinin hala seçim mağlubiyetini sindiremediği ve siyasette dengelerin değiştiği bir döneme denk geliyor.

Cumhurbaşkanı'nı Hedef Aldı

Bu karabulutları dağıtmak isteyen Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Ardından sosyal medya hesabından, toplantıdaki konuşmasının bir kesitini paylaştı.

"Kendisi Artık Siyasi Meftadır"

Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, videoyu alıntılayarak muhalefet liderine sert göndermelerde bulundu.

"Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi. Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor.
Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir.
Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada “Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz” demiştiniz.
Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs’ta size gösterdi.
Tabii ki anlayabilirseniz…"

Sosyal Medya Paylaşımı

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